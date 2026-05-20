Vede un' anziana sul bus la segue la aggredisce e la rapina sotto casa | arrestato 55enne
Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver seguito un’anziana a bordo di un autobus, poi averla aggredita alle spalle sotto casa e averle sottratto la borsa. La donna, dopo essere stata spinta a terra, ha subito la rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. L’indagine ha portato all’arresto e al successivo procedimento giudiziario.
Aveva notato un’anziana a bordo di un autobus e l’aveva seguita fino a casa, dove l’aveva aggredita alle spalle facendola cadere a terra per rubarle la borsa. Per questo motivo, questa mattina un italiano di 55 anni è stato trasferito nel carcere di Marassi dalla polizia di Stato, in esecuzione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Cioè in sostanza neanche una roba tipo norovirus, una banale influenza intestinale. Per carità, per una persona anziana può essere pericolosa, ma non ci sarebbe alcun focolaio come scrivevano ieri tutti i media, alimentando e lucrando sull'allarmismo. x.com
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