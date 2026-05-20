Vede un' anziana sul bus la segue la aggredisce e la rapina sotto casa | arrestato 55enne

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver seguito un’anziana a bordo di un autobus, poi averla aggredita alle spalle sotto casa e averle sottratto la borsa. La donna, dopo essere stata spinta a terra, ha subito la rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. L’indagine ha portato all’arresto e al successivo procedimento giudiziario.

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