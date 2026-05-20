Vede un' anziana sul bus la segue la aggredisce e la rapina sotto casa | arrestato 55enne

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver seguito un’anziana a bordo di un autobus, poi averla aggredita alle spalle sotto casa e averle sottratto la borsa. La donna, dopo essere stata spinta a terra, ha subito la rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto. L’indagine ha portato all’arresto e al successivo procedimento giudiziario.

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Aveva notato un’anziana a bordo di un autobus e l’aveva seguita fino a casa, dove l’aveva aggredita alle spalle facendola cadere a terra per rubarle la borsa. Per questo motivo, questa mattina un italiano di 55 anni è stato trasferito nel carcere di Marassi dalla polizia di Stato, in esecuzione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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