Seggi aperti e uffici straordinari a Pistoia Ecco la guida per gli elettori

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pistoia sono aperti i seggi elettorali e sono stati predisposti uffici straordinari. In totale ci sono cento seggi distribuiti all’interno del Comune.

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Pistoia, 23 maggio 2026 – Il giorno delle elezioni è (quasi) arrivato. E con esso anche la macchina organizzativa ha già iniziato a muoversi, con l’allestimento dei seggi, cento in tutto, presenti all’interno del nostro Comune. Orari e documenti. Domani dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00 i cittadini saranno chiamati ad eleggere il sindaco e il Consiglio comunale, con l’eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l’8 giugno. I cittadini aventi diritto di voto che hanno smarrito la tessera elettorale o esaurito gli spazi destinati ai timbri possono recarsi senza appuntamento allo sportello situato al piano terra di via Santa 5, che sarà aperto oggi dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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