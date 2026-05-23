A Pistoia sono aperti i seggi elettorali e sono stati predisposti uffici straordinari. In totale ci sono cento seggi distribuiti all’interno del Comune.

Pistoia, 23 maggio 2026 – Il giorno delle elezioni è (quasi) arrivato. E con esso anche la macchina organizzativa ha già iniziato a muoversi, con l’allestimento dei seggi, cento in tutto, presenti all’interno del nostro Comune. Orari e documenti. Domani dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00 i cittadini saranno chiamati ad eleggere il sindaco e il Consiglio comunale, con l’eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l’8 giugno. I cittadini aventi diritto di voto che hanno smarrito la tessera elettorale o esaurito gli spazi destinati ai timbri possono recarsi senza appuntamento allo sportello situato al piano terra di via Santa 5, che sarà aperto oggi dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seggi aperti e uffici straordinari a Pistoia. Ecco la guida per gli elettori

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