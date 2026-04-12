In Ungheria sono iniziati oggi i seggi aperti per le elezioni politiche, con circa 8 milioni di elettori chiamati a votare entro le 19. Il primo ministro uscente cerca di ottenere un quinto mandato, mentre l’opposizione, rappresentata dal partito Tisza, spera in un cambiamento di governo. La giornata elettorale si svolge in un clima di attesa e partecipazione.

Urne aperte fino alle 19. Il premier uscente punta al quinto mandato, mentre l’opposizione sogna la svolta con il partito Tisza Seggi aperti dalle 6 di questa mattina in Ungheria per delle elezioni che potrebbero segnare un passaggio decisivo nella storia politica del Paese. Fino alle 19, circa 8 milioni di elettori, di cui 7,5 milioni residenti in patria e circa 500mila all’estero, sono chiamati a scegliere se confermare alla guida del governo Viktor Orban o affidare il Paese allo sfidante Peter Magyar, leader del partito Tisza. Dopo sedici anni consecutivi al potere, Orban punta a un quinto mandato, forte di un modello definito “civico, cristiano e nazionale”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ungheria, seggi aperti per la sfida Orban-Magyar: 8 milioni di elettori chiamati al voto

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