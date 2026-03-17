Corsa alle urne per 287mila elettori Dai seggi ai requisiti | ecco la guida | Ma ancora mancano scrutatori

A Firenze si avvicinano le elezioni con oltre 287.300 elettori iscritti nelle liste e 360 seggi allestiti, tra cui alcuni in case di cura e ospedali. Per il voto, sono necessari requisiti specifici e si registra ancora la mancanza di alcuni scrutatori. L’organizzazione prevede l’attivazione di tutti i seggi per le consultazioni previste il 22 e 23 marzo.

Oltre 287.300 elettori iscritti nelle liste elettorali, 360 seggi territoriali, di cui sei in case di cura ed anche ospedali: sono i numeri dell’organizzazione a Firenze in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Essendo un referendum popolare confermativo, non è previsto alcun quorum di partecipazione (a differenza dei referendum abrogativi). "Questa consultazione referendaria sta richiedendo un impegno organizzativo di assoluta rilevanza da parte dell’intera amministrazione comunale – dichiara l’assessora all’anagrafe Laura Sparavigna –. Allestiremo 360 seggi sul territorio, più 6 nei presidi ospedalieri e nelle case di cura, mobilitando oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa alle urne per 287mila elettori. Dai seggi ai requisiti: ecco la guida: "Ma ancora mancano scrutatori" Articoli correlati Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, ecco come diventare scrutatori ai seggiL’opportunità è rivolta a tutti i residenti maggiorenni, anche se non iscritti all’Albo comunale degli scrutatori. Myanmar, popolazione alle urne per le prime elezioni dalla presa del potere dei militari: le lunghe file ai seggiGli elettori si stanno recando alle urne per la fase iniziale delle prime elezioni generali del Myanmar in cinque anni, tenutesi sotto la... Aggiornamenti e notizie su Corsa alle urne per 287mila elettori... Temi più discussi: Corsa alle urne per 287mila elettori. Dai seggi ai requisiti: ecco la guida: Ma ancora mancano scrutatori; Francia al voto per le elezioni municipali; Francia alle urne per i sindaci, a Parigi sfida all’ultimo voto; Vietnam, aperte le urne per elezione Assemblea Nazionale. Corsa alle urne per 287mila elettori. Dai seggi ai requisiti: ecco la guida: Ma ancora mancano scrutatoriCabine elettorali anche in case di cura e ospedali. Il Comune organizza un servizio di trasporto ad hoc. L’appello dell’assessora Sparavigna: Difficoltà nel trovare personale, gli interessati si facc ... lanazione.it Non corriamo alle armi, ma alle urne: per dire NoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Non corriamo alle armi, ma alle urne: per dire No pubblicato il 17 Marzo 2026 a firma di Raniero Lavalle ... ilfattoquotidiano.it RISULTATI Continua la corsa del Pescara Pallanuoto, Civitavecchia battuto 28-7 Leggi qui: https://cityne.ws/jUCQZ - facebook.com facebook Milan, De Winter: "Non abbiamo parlato troppo della corsa Scudetto. Ma ora pensiamo alla prossima" x.com