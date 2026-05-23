Il Secret Service, noto per essere stato protagonista di film e fumetti, ha subito un'evoluzione nel tempo. Originariamente, era rappresentato come un'agenzia di spionaggio con caratteristiche da parodia di Bond, ma successivamente ha assunto un'immagine più vicina a quella di Kingsman. Questa trasformazione si è manifestata attraverso adattamenti cinematografici e fumettistici, mantenendo alcuni tratti distintivi ma modificando il tono e lo stile delle rappresentazioni.

Il passaggio dal fumetto al grande schermo è una prassi che risale agli albori della Golden Age, ma il successo esplosivo del Marvel Cinematic Universe e la lunga ma – finalmente – proficua rincorsa della Distinta Concorrenza sembrano aver illuso che questa migrazione crossmediale sia una novità recente. Non solo i supertizi il cinema lo conoscono da molto tempo – e citiamo giusto il Batman di Burton e il Superman di Donner, per ricordare due eccellenti pioneri – ma anche altri protagonisti dei comics sono arrivati sul grande schermo. E non obbligatoriamente in virtù dei loro superpoteri, come potrebbe raccontarvi davanti un drink Gary London, il protagonista di Secret Service, o come lo abbiamo conosciuto dopo il suo passaggio Hollywoodiano, Kingsman. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Secret Service: da parodia di Bond a Kingsman

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