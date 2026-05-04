Spari vicino alla Casa Bianca l’aggressore colpito dagli agenti del Secret Service

Nella zona della residenza presidenziale si sono verificati degli spari, portando le autorità a mettere in atto il lockdown. Un uomo è stato raggiunto e ferito dagli agenti del Secret Service, che sono intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le verifiche sulle circostanze dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita nell’episodio.

La Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato colpito dagli agenti del Secret Service. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati invitati a rimanere all’interno della breifing room. Nel frattempo, nella East Room è in corso un evento al quale sta partecipando il presidente Trump. Ucraina, la Russia annuncia il cessate il fuoco per l’8 e il 9 maggio. Zelensky replica: “Noi lo faremo il 5 e il 6” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret Service Chaos at White House Correspondents’ Dinner: Shots Fired, Trump Evacuated, Shooter in Custody Notizie correlate Sparatoria alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca: Trump evacuato, ferito un agente del Secret ServiceMomenti di tensione a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Nuovo attentato a Donald Trump, un uomo spara durante la cena con i giornalisti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret ServiceSpari e la nuova paura di un attentato al presidente degli Stati Uniti nel corso della cena con i corrispondenti alla Casa Bianca. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi; Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il corrispondente: I colpi, poi il panico e la promessa di Trump; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Sparatoria alla Casa Bianca, Trump viene portato via protetto dalla sicurezza. Il caos nella sala. Spari vicino alla Casa Bianca, dove è in corso un evento con Trump. Il Secret Service ha colpito l'aggressoreUna persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. È stato ordinato il lockdown ... ilmattino.it Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret ServiceLa Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato colpito dagli agenti del Secret Service. I ... lapresse.it Spari vicino alla Casa Bianca, dove è in corso un evento con Trump - facebook.com facebook Quando alla Casa Bianca c'era un Presidente degli Stati Uniti e un leader vero dell'Occidente Ascoltate le parole di Ronald #Reagan x.com