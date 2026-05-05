Spari vicino alla Casa Bianca Secret Service ha colpito l' aggressore

Nelle prime ore di questa mattina, un individuo ha aperto il fuoco nei pressi della residenza presidenziale. Le forze di sicurezza hanno risposto immediatamente, colpendo l'aggressore. La notizia è stata comunicata tramite i canali ufficiali delle autorità, che hanno confermato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo colpito.

Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. E' stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Secondo i giornalisti presenti alla Casa Bianca, il Secret Service ha chiesto a tutti i media presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa. Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spari vicino alla Casa Bianca, Secret Service ha colpito l'aggressore TRUMP SHOT ON CAM: Trump Targeted In ‘Gunshot’ Chaos at WH Dinner | Cole Alen Arrested For Kill Bid Notizie correlate Spari vicino alla Casa Bianca, l’aggressore colpito dagli agenti del Secret ServiceLa Casa Bianca è in lockdown dopo una sparatoria avvenuta nei pressi della residenza presidenziale. Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l’aggressore. Lockdown nella residenza presidenzialeUn uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca ed è stato colpito dal Secret Service. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sparatoria nei pressi della Casa Bianca, un uomo ferito dagli agenti; Usa, allarme sicurezza vicino alla Casa Bianca: colpito un uomo dal Secret Service; Spari vicino alla Casa Bianca: il Secret Service colpisce l'aggressore. Lockdown nella residenza presidenziale; Washington, spari vicino la Casa Bianca: i servizi segreti hanno colpito l’aggressore. Spari vicino alla Casa Bianca, paura per Trump: l'intervento del Secret ServiceSpari nell’area del Washington Monument: un sospetto armato ferito, un passante coinvolto e Casa Bianca temporaneamente isolata mentre proseguono le indagini. notizie.it Spari vicino alla Casa Bianca, un uomo colpito dal Secret ServiceA una settimana dal tentato assassinio di Donald Trump, durante il gala dei media a Washington, la paura torna nella capitale americana. Un uomo ha sparato dei colpi non lontano dalla Casa Bianca, in ... huffingtonpost.it Spari a 2 km dalla Casa Bianca: ferito l'assalitore, che ora è in ospedale, ed un minorenne. Ignoto al momento il movente. Nella stessa strada, poco prima, era transitato il corteo automobilistico del vice presidente JD Vance. Trump si trovava nella East Roo x.com Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. E' stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Secondo i g - facebook.com facebook