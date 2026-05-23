Secondo voi Trump farà un blitz militare a Cuba?

Non ci sono notizie ufficiali di un blitz militare in programma a Cuba. Le ipotesi circolano, ma nessuna fonte conferma un intervento imminente. Le autorità non hanno annunciato operazioni militari né comunicato piani di intervento nel paese caraibico. La questione rimane oggetto di discussione tra analisti e osservatori, senza conferme concrete o dettagli ufficiali.

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