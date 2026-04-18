Trump | Cuba è la prossima? Dipende dalla definizione di ' azione militare' – Il video

Un video diffuso online mostra una dichiarazione di un esponente politico statunitense che si riferisce a possibili interventi in Cuba, sottolineando che tutto dipende dalla definizione di

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 "Beh, dipende da quale sia la tua definizione di azione militare", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa sull'Air Force One, alla domanda: "Sono circolate notizie secondo cui il Pentagono si starebbe preparando per un'azione militare a Cuba. Queste notizie sono vere? Cuba è la prossima?". Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Dalla laurea al libro scandalistico, la versione di Claudia Conte in una lettera del legale: «Zero favoritismi e illegalità» C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito.🔗 Leggi su Open.online

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