Qualche giorno fa Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere alla crisi energetica la stessa flessibilità già concessa alle spese per la difesa, la clausola di salvaguardia nazionale che consente temporaneamente di sforare i limiti del Patto. Probabilmente si tratta di una coincidenza, ma tre documenti usciti in questi giorni certificano la fondatezza della posizione italiana e misurano il costo che l’Italia paga per rispettare regole che gli altri Paesi interpretano con molta più libertà. Il primo documento è il rapporto Ocse sulle politiche industriali di venti Paesi sviluppati. Nel complesso, tra il 2019 e i 2023 la spesa media in sussidi e sgravi fiscali alle imprese è salita dall’1,34% all’1,55% del Pil. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se non sfori il 3%, il Pil non cresce, però l’Europa vuole tenerci a dieta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Eurozona: il PIL rallenta allo 0,1%, l’Italia cresce ma resta indietro? Domande chiave Perché l'Italia fatica a raggiungere la media della crescita europea? Come influisce il nuovo ingresso della Bulgaria sull'economia...

Giappone, Pil sopra le attese: cresce il +2,1% tra rischi energetici? Punti chiave Come influenzerà la chiusura dello Stretto di Hormuz i consumi privati? Perché l'impennata del petrolio minaccia la crescita del PIL...

Guterres: dobbiamo andare oltre il PIL per evitare un disastro planetarioL’economia globale deve essere radicalmente trasformata per smettere di favorire l’inquinamento e gli sprechi. È l’appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. In ... beppegrillo.it

Il paradosso del Pil americano: se a spingerlo sono i carcerati e le spese (salate) per la sanitàBeati gli americani, diciamo fin troppo spesso. Hanno Wall Street che attira investimenti da tutto il mondo, hanno Silicon Valley che sforna di continuo nuovi universi, hanno un governo che poco bada ... repubblica.it