Se credi in un’informazione indipendente è il momento di fare la differenza | l’invito di Alessandro Di Battista ad abbonarsi al Fatto Quotidiano

Alessandro Di Battista ha invitato a sostenere il Fatto Quotidiano attraverso un abbonamento, sottolineando che la libertà di informare ha un costo che non si può acquistare. Ha dichiarato di collaborare da anni con una comunità di giornalisti e ha evidenziato l’importanza di un’informazione indipendente. La richiesta si rivolge ai lettori per mantenere la possibilità di un’informazione libera e autonoma.

La libertà di informare ha un prezzo, ma non si compra. Da anni collaboro con la comunità de Il Fatto Quotidiano, uno spazio libero che mi permette di fare ciò che amo di più: controinformazione, inchieste e reportage senza filtri, dall’ Iran ai Balcani, fino ai monologhi teatrali sui casi più scottanti della nostra attualità. Perché questa libertà sia possibile, serve una scelta radicale: rifiutare il finanziamento pubblico. Il Fatto non riceve soldi dallo Stato, ma va avanti grazie a un unico, grande finanziatore: i suoi lettori. Se credi in un’informazione indipendente, etica e che non deve rendere conto a nessuno se non a te, questo è il momento di fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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