Dieci anni di Paperfirst la casa editrice del Fatto Quotidiano L’ad Monteverdi | Uno sguardo libero e indipendente per il nostro Paese

La casa editrice del Fatto Quotidiano festeggia dieci anni di attività. La sua nascita è avvenuta a partire dalla pubblicazione di un libro scritto da Marco Lillo, intitolato “Il Potere dei Segreti”. L’amministratore delegato ha dichiarato che l’obiettivo della casa editrice è offrire uno sguardo libero e indipendente sul panorama nazionale. Nel corso di questo decennio, sono stati pubblicati diversi titoli, mantenendo sempre questa impostazione. La casa editrice si inserisce nel panorama editoriale come realtà autonoma e senza compromessi.

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La casa editrice del Fatto Quotidiano Paperfirst compie dieci anni. Tutto è iniziato da un libro: “Il Potere dei Segreti” di Marco Lillo. “Ci lavorammo giorno e notte per portarlo e presentarlo al Salone del Libro di Torino del 2016 – ricorda il coordinatore Alessandro Zardetto – e oggi siam qui con uno stand con centinaia di libri”. Dalle grandi inchieste sulla corruzione e sulla mafia fino all’analisi storica, politica e temi di attualità. Ma non solo: la casa editrice è riuscita a trattare anche di cultura e musica. “Paperfirst ha un ruolo importante come ha un ruolo importante Il Fatto Quotidiano – racconta l’ad di Seif Cinzia Monteverdi – le nostre pubblicazioni offrono sguardi liberi e indipendenti che sono fondamentali per il nostro paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dieci anni di Paperfirst, la casa editrice del Fatto Quotidiano. L’ad Monteverdi: “Uno sguardo libero e indipendente per il nostro Paese” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pecci Books, arriva Cattelan. Con la sfida pop di Accento casa editrice indipendente Francesca Costantino: ”Una casa editrice indipendente deve avere il coraggio di scegliere edi costruire un’identità precisa”In un panorama editoriale sempre più complesso, in cui pubblicare un libro non significa automaticamente raggiungere i lettori, la figura dell’agente... Oggi due eventi importanti: presentazione alla Camera di Approdo per noi naufraghi di @ElenaBasileIT, evento organizzato da @stefania_ascari e #RobertoScarpinato; e di Eurosuicidio di @GabrieleGuzzi, alla Scuola del @fattoquotidiano. Link nei comm x.com Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (scaduto da 10 anni): il comunicato dei Cdr del FattoCare lettrici e cari lettori, oggi le giornaliste e i giornalisti italiani tornano a mobilitarsi per la terza volta nel giro di pochi mesi. Una nuova giornata di sciopero contro la chiusura degli ... ilfattoquotidiano.it