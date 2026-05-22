Ultimi giorni per abbonarsi al Fatto Quotidiano a prezzo speciale Il nostro finanziamento pubblico siete voi!

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 26 maggio, è possibile sottoscrivere un abbonamento al Fatto Quotidiano con uno sconto speciale. L’offerta è valida solo per un periodo limitato e rappresenta gli ultimi giorni disponibili per approfittarne. L’abbonamento permette di sostenere la testata, che si finanzia principalmente attraverso gli abbonati stessi. La promozione è rivolta a chi desidera ricevere quotidianamente le notizie e le inchieste del giornale a condizioni agevolate, con il termine per l’attivazione che si avvicina rapidamente.

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C’è tempo solo fino al 26 maggio, sono gli ultimissimi giorni per approfittare dell’offerta per abbonarsi al Fatto Quotidiano a prezzo scontato. “La frase che campeggia sotto la nostra testata — “Non riceve alcun finanziamento pubblico” — resta lì e continua a essere la nostra bandiera”, ha annunciato il direttore del Fatto Marco Travaglio: “Essere il terzo quotidiano generalista italiano non bastava più. Così, quando è stata approvata la legge che regala ai giornali richiedenti 10 centesimi per ogni copia stampata (calcolata sul 2023), i nostri amministratori hanno preferito presentare la domanda. Quei 750.000 euro che ci spettavano per legge avrebbero potuto farci comodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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