Ultimi giorni per abbonarsi al Fatto Quotidiano a prezzo speciale Il nostro finanziamento pubblico siete voi!

Fino al 26 maggio, è possibile sottoscrivere un abbonamento al Fatto Quotidiano con uno sconto speciale. L’offerta è valida solo per un periodo limitato e rappresenta gli ultimi giorni disponibili per approfittarne. L’abbonamento permette di sostenere la testata, che si finanzia principalmente attraverso gli abbonati stessi. La promozione è rivolta a chi desidera ricevere quotidianamente le notizie e le inchieste del giornale a condizioni agevolate, con il termine per l’attivazione che si avvicina rapidamente.

C’è tempo solo fino al 26 maggio, sono gli ultimissimi giorni per approfittare dell’offerta per abbonarsi al Fatto Quotidiano a prezzo scontato. “La frase che campeggia sotto la nostra testata — “Non riceve alcun finanziamento pubblico” — resta lì e continua a essere la nostra bandiera”, ha annunciato il direttore del Fatto Marco Travaglio: “Essere il terzo quotidiano generalista italiano non bastava più. Così, quando è stata approvata la legge che regala ai giornali richiedenti 10 centesimi per ogni copia stampata (calcolata sul 2023), i nostri amministratori hanno preferito presentare la domanda. Quei 750.000 euro che ci spettavano per legge avrebbero potuto farci comodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il nostro finanziamento siete voi lettori: Il Fatto ha rinunciato ancora ai contributi pubblici per la stampa. Travaglio: “Ce l’abbiamo fatta! Ora abbonatevi a un prezzo speciale”Ho una bella notizia da darvi: Il Fatto Quotidiano ha rinunciato, anche quest’anno, al finanziamento pubblico alla stampa.

Leggi anche: “Vogliamo raccontare quello che qualcuno al potere non vuole che si sappia”: Peter Gomez invita ad abbonarsi al Fatto a un prezzo speciale

Qualcuno dica alla massa di celebrolesi che il @fattoquotidiano anche questo anno ha rinunciato ai finanziamenti pubblici ...Pulitevi la bocca monnezze e diamoci dentro per togliere il reddito di giornalanza a quei pseudogiornalisti fakkari . #redditodigiornala x.com

L’abbonamento al Fatto Quotidiano a un prezzo speciale: c’è tempo fino a mezzanotte per approfittare dell’offertaAbbonamento digitale Partner al Fatto Quotidiano a prezzo scontato: accesso completo a giornale, sito e TvLoft ... ilfattoquotidiano.it

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