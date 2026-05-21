Tagli al personale Ata | 112 collaboratori scolastici in meno nelle scuole
Nelle scuole della regione si registrano 112 collaboratori scolastici in meno rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio scolastico regionale. Questa riduzione ha portato a una pressione crescente sulle segreterie scolastiche, che devono gestire un carico di lavoro più elevato con risorse ridotte. La situazione è stata denunciata dalla Uil Scuola Emilia-Romagna, che ha evidenziato come questa diminuzione influisca sulla gestione quotidiana delle attività scolastiche.
Meno collaboratori scolastici, segreterie sempre più sotto pressione e carichi di lavoro in aumento. È un quadro preoccupante quello denunciato dalla Uil Scuola Emilia-Romagna dopo la pubblicazione del nuovo organico di diritto del personale Ata da parte dell’Ufficio scolastico regionale.A pesare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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