Tagli al personale Ata | 112 collaboratori scolastici in meno nelle scuole

Nelle scuole della regione si registrano 112 collaboratori scolastici in meno rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio scolastico regionale. Questa riduzione ha portato a una pressione crescente sulle segreterie scolastiche, che devono gestire un carico di lavoro più elevato con risorse ridotte. La situazione è stata denunciata dalla Uil Scuola Emilia-Romagna, che ha evidenziato come questa diminuzione influisca sulla gestione quotidiana delle attività scolastiche.

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Meno collaboratori scolastici, segreterie sempre più sotto pressione e carichi di lavoro in aumento. È un quadro preoccupante quello denunciato dalla Uil Scuola Emilia-Romagna dopo la pubblicazione del nuovo organico di diritto del personale Ata da parte dell’Ufficio scolastico regionale.A pesare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scuola, tagli al personale Ata: nel Brindisino 19 collaboratori scolastici in menoBRINDISI – Nuovi tagli al personale Ata in vista del prossimo anno scolastico e la provincia di Brindisi perde 19 collaboratori scolastici e 2... Scuole, piano ATA 2026/27: -2.174 collaboratori scolastici? Punti chiave Quali scuole subiranno i tagli più pesanti tra le secondarie? Come influirà la riduzione dei collaboratori sulla sicurezza degli... Scuola, allarme della Cisl: Tagli al personale Ata, Rieti perderà 8 posti x.com Scuola, allarme FLC CGIL sui tagli al personale ATA 2026/27: in Puglia previste 214 unità in menoSecondo i dati diffusi dal sindacato, la misura si inserisce nel quadro della Legge di Bilancio 2025 e prevede una riduzione complessiva a livello nazionale pari a 2.174 unità, che colpirebbe in modo ... giornaledipuglia.com Scuola, tagli al personale: Venti posti Ata in meno. Segreterie in piena crisiCisl: Si elimina chi dovrebbe aprire e far funzionare gli istituti. Assurdo. Cgil: Situazioni già al limite, non si potranno garantire sorveglianza e assistenza. msn.com