Scuola comunità internazionale | il Galilei va all' estero poi accoglie studenti europei
Durante i mesi di settembre, ottobre e novembre, sei classi del Liceo Galilei di Dolo hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale, viaggiando in Finlandia, Germania, Francia, Bulgaria e Polonia. Le classi coinvolte sono terze e quarte del liceo. Dopo questa esperienza, la scuola accoglie studenti provenienti da altri paesi europei.
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre sei classi terze e quarte del Liceo Galilei di Dolo hanno varcato i confini italiani dirette in Finlandia, Germania, Francia, Bulgaria e Polonia, per vivere una mobilità di gruppo all'estero. Anche venti docenti, la dirigente scolastica Incoronata Troiano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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