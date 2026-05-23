Scuola comunità internazionale | il Galilei va all' estero poi accoglie studenti europei

Notizia in breve

Durante i mesi di settembre, ottobre e novembre, sei classi del Liceo Galilei di Dolo hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale, viaggiando in Finlandia, Germania, Francia, Bulgaria e Polonia. Le classi coinvolte sono terze e quarte del liceo. Dopo questa esperienza, la scuola accoglie studenti provenienti da altri paesi europei.