Scrivetele sul frigo | le promesse che nessuno dovrà dimenticare

Da lortica.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore prima del voto, un servizio pubblico invita a ricordare le promesse scritte sul frigo. Tra poche ore si svolgeranno le elezioni, seguite dai risultati e dai commenti. Si prevede che si vedranno volti felici e altri più distesi, forse meno spontanei. Nessuna indicazione su chi siano i candidati o le parti coinvolte, solo l’anticipazione di un momento di svolta e di attese.

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Piccolo servizio pubblico dell’Ortica nelle ultime ore prima del voto. Tra poche ore si vota. Poi arriveranno i risultati, le analisi, i commenti, le facce felici e quelle che sorridono per contratto. Ma prima che tutto finisca nel grande tritacarne della memoria politica aretina, vale la pena fermarsi un momento e fare una fotografia della campagna elettorale. Perché c’è una regola non scritta che si ripete da sempre: una promessa elettorale ha una durata media inferiore a quella di una storia Instagram. Per questo invitiamo i lettori a fare una cosa semplice: prendete un foglio, attaccatelo al frigorifero e annotate le parole che avete sentito più spesso negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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