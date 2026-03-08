Domenico Caliendo il dolore dei genitori | Nessuno deve dimenticare

Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli, è intervenuta oggi a Domenica In. La donna ha affermato che nessuno deve dimenticare la tragedia del suo bambino e ha espresso il desiderio che la memoria non si perda nel tempo. La testimonianza si è concentrata sulla richiesta di ricordare sempre quanto successo.

(Adnkronos) – "Mai nessuno dovrà dimenticarlo". Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto a soli due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli, è stata ospite oggi a Domenica In. Accanto a lei il marito Antonio Caliendo. La coppia ha ripercorso la tragedia che ha colpito la loro famiglia e ha annunciato la volontà di creare una fondazione in memoria del figlio: "Sto cercando di dare vita a una fondazione a nome suo, per lui e per tutti quei bambini vittime di malasanità", ha spiegato la madre. Il calvario di Domenico era iniziato quando aveva appena quattro mesi: "Fino a quel momento stava bene. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Domenico Caliendo: un dolore da scolpire nella pietra, per non dimenticare

Leggi anche: Napoli, il dolore per la morte di Domenico Caliendo: striscioni, fiori e un altarino in memoria a Nola

Una selezione di notizie su Domenico Caliendo.

Temi più discussi: Domenico Caliendo, il Monaldi si unisce al dolore: Messa in sede durante i funerali; Funerali Domenico Caliendo: mons. Marino (Nola), Dio davanti al dolore non spiega, ma condivide, non offre una teoria, ma una vicinanza; Domenico Caliendo, conclusa l'autopsia. Nessuna lesione evidente al cuore nella fase dell'espianto. Domani i funerali; Domenico Caliendo, il giorno dell'ultimo saluto: dolore e lacrime ai funerali. L'autopsia rivela come è morto: Nessuna lesione al cuore.

Domenico Caliendo, il dolore dei genitori: Nessuno deve dimenticareMai nessuno dovrà dimenticarlo. Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto a soli due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli, è stata o ... adnkronos.com

Patrizia, mamma di Domenico Caliendo: Gli ho promesso che avrà giustizia/ Vogliamo la verità…Domenico Caliendo, il dolore dei genitori Patrizia e Antonio ospiti oggi a Domenica In: Sensazione negativa prima del trapianto…. ilsussidiario.net

La morte del piccolo Domenico Caliendo continua a far discutere, mentre l'ospedale Monaldi di Napoli e il suo personale sono sconvolti dal caos del lutto, dal dubbio, dal senso di colpa, dallo spettro di un errore - o una serie di errori - che sono costati la vita a - facebook.com facebook

#domenico caliendo, il Monaldi si unisce al dolore: « #messa in sede durante i funerali» x.com