Il progetto del nuovo stadio del Milan nell'area San Francesco di San Donato è definitivamente tramontato. Come ben noto, il club di Via Aldo Rossi, assieme all'Inter, costruirà il nuovo impianto nella zona di 'San Siro', area ufficialmente acquistata dai due club negli scorsi mesi. 'Il Giorno' oggi in edicola riporta una conseguenza economica legata a questa idea del club rossonero ormai accantonata. Il Comune di San Donato ha infatti quantificato in 74.360 euro i costi sostenuti per esaminare la proposta per lo stadio nuovo: una cifra legata a consulenze, analisi tecniche e procedure amministrative necessarie alla valutazione del progetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nessuno stadio nuovo a San Donato: il Milan dovrà rimborsare le spese per il progetto al comune

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