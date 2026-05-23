La difesa di Andrea Sempio ha dichiarato che i “soliloqui” ascoltati nelle intercettazioni non sono collegati direttamente al delitto di Garlasco. Nella memoria depositata, sono allegati screenshot di podcast, forum, video e trasmissioni. La difesa ha precisato che si tratta di contenuti estranei al procedimento e che non vi sono elementi che collegano Sempio alle conversazioni ascoltate. La posizione ufficiale si concentra sulla mancanza di prove concrete contro il suo assistito.

La difesa di Andrea Sempio – come annunciato – ridimensiona il caso dei “soliloqui” intercettati dagli inquirenti nella nuova indagine sul delitto di Garlasco e annuncia il deposito di una memoria difensiva con allegati screenshot di podcast, forum, video, trasmissioni e dibattiti online dai quali, secondo i legali, il loro assistito avrebbe tratto le frasi pronunciate da solo in auto. La spiegazione è arrivata dall’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme ad Angela Taccia assiste Sempio, unico indagato nella nuova tranche d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. “Abbiamo predisposto ai fini del deposito una breve memoria con allegati gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Screenshot di podcast, forum, video e trasmissioni allegati nella memoria che depositeremo”, la difesa di Sempio spiega i “soliloqui” sul delitto di Garlasco

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