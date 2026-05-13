Delitto di Garlasco gli audio dei soliloqui di Andrea Sempio in auto | Ho il video nella penna
Il 14 aprile 2025, in un momento di riflessione in auto, Andrea Sempio ha pronunciato delle frasi riferite al delitto di Garlasco e a un video intimo di Chiara Poggi con il suo ex fidanzato. Durante i soliloqui, ha detto: “Io ce l’ho… dentro la penna”. Sono stati registrati degli audio in cui Sempio parla di questi argomenti senza altri dettagli o spiegazioni.
Il 14 aprile 2025, Andrea Sempio riflette ad alta voce in auto sul delitto di Garlasco e sul video intimo di Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, affermando: “Io ce l’ho. dentro la penna”. Lo rivelano le intercettazioni ambientali dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Sempio parla anche di una telefonata a Chiara Poggi che avrebbe attaccato il telefono quando lui aveva chiesto di vederla. Durante il soliloquio, Sempio ammette anche di temere di essere intercettato: “Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano. e ho parecchi dubbi” dice Sempio a un’amica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
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