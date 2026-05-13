Delitto di Garlasco gli audio dei soliloqui di Andrea Sempio in auto | Ho il video nella penna

Il 14 aprile 2025, in un momento di riflessione in auto, Andrea Sempio ha pronunciato delle frasi riferite al delitto di Garlasco e a un video intimo di Chiara Poggi con il suo ex fidanzato. Durante i soliloqui, ha detto: “Io ce l’ho… dentro la penna”. Sono stati registrati degli audio in cui Sempio parla di questi argomenti senza altri dettagli o spiegazioni.

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