Screening gratuiti dell' Asp senza sosta dopo la tappa a Ustica appuntamento alla Strapapà

Notizia in breve

Domani, domenica 24 maggio, l’Asp organizza un open day presso Villa Florio in viale del Fante, dalle 10 alle 14, dopo la tappa a Ustica. Durante l’evento saranno effettuati screening gratuiti e saranno disponibili servizi di prevenzione e assistenza sanitaria nei luoghi di aggregazione cittadina. L’iniziativa si inserisce in un calendario di attività di prevenzione promosse dall’Asp, che continua a offrire servizi senza sosta.