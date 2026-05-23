Screening gratuiti dell' Asp senza sosta dopo la tappa a Ustica appuntamento alla Strapapà
Domani, domenica 24 maggio, l’Asp organizza un open day presso Villa Florio in viale del Fante, dalle 10 alle 14, dopo la tappa a Ustica. Durante l’evento saranno effettuati screening gratuiti e saranno disponibili servizi di prevenzione e assistenza sanitaria nei luoghi di aggregazione cittadina. L’iniziativa si inserisce in un calendario di attività di prevenzione promosse dall’Asp, che continua a offrire servizi senza sosta.
La prevenzione torna protagonista nei luoghi di aggregazione cittadina. Domani, domenica 24 maggio, l’Asp sarà presente alla Strapapà con un open day dedicato alla salute e ai servizi di prossimità, organizzato a Villa Florio in viale del Fante, dalle 10 alle 14. L’iniziativa, realizzata in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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