Screening gratuiti dell' Asp senza sosta dopo la tappa a Ustica appuntamento alla Strapapà

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, domenica 24 maggio, l’Asp organizza un open day presso Villa Florio in viale del Fante, dalle 10 alle 14, dopo la tappa a Ustica. Durante l’evento saranno effettuati screening gratuiti e saranno disponibili servizi di prevenzione e assistenza sanitaria nei luoghi di aggregazione cittadina. L’iniziativa si inserisce in un calendario di attività di prevenzione promosse dall’Asp, che continua a offrire servizi senza sosta.

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La prevenzione torna protagonista nei luoghi di aggregazione cittadina. Domani, domenica 24 maggio, l’Asp sarà presente alla Strapapà con un open day dedicato alla salute e ai servizi di prossimità, organizzato a Villa Florio in viale del Fante, dalle 10 alle 14. L’iniziativa, realizzata in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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