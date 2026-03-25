Boscoreale scoperto banco abusivo di vendita di molluschi | scatta sequestro e multa da 1500 euro

A Boscoreale, durante controlli sulla sicurezza alimentare, è stato scoperto un banco di vendita di molluschi senza autorizzazioni. È stato sequestrato il materiale e comminata una multa di 1500 euro. Le autorità hanno rafforzato le verifiche in tutta la provincia di Napoli, in risposta all'aumento di casi di Epatite A segnalati nelle ultime settimane in Campania.

Nuovi controlli a tutela della sicurezza alimentare sono stati intensificati in provincia di Napoli dopo l’aumento dei casi di Epatite A registrati nelle ultime settimane in Campania. A Boscoreale, durante un’ispezione nel mercato cittadino, la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia — guidata dal comandante Andrea Pellegrino — ha individuato una situazione critica legata alla vendita di prodotti ittici. In particolare, i militari hanno scoperto un banco abusivo dove venivano commercializzati molluschi, tra cui cozze e vongole, senza alcuna autorizzazione. Determinante anche il supporto dei veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud di Gragnano, che hanno accertato le condizioni non idonee della merce. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Boscoreale, scoperto banco abusivo di vendita di molluschi: scatta sequestro e multa da 1500 euro Articoli correlati Scoperto asilo nido abusivo: multa da 16mila euroIl comando Provinciale di Napoli nell’ambito delle indicazioni impartite dalla Prefettura di Napoli ha intensificato i controlli nei locali e nelle... Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euroL'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell’ambito dei...