Cancello ' abusivo' tra due lidi scatta la rimozione dopo il sequestro

Un cancello installato senza autorizzazione tra due lidi è stato rimosso dopo essere stato sottoposto a sequestro. Il cancello impediva l’accesso alla battigia e ostacolava la libera fruizione di un’area demaniale. L’intervento ha portato alla dismissione della struttura, che era stata installata illegalmente. La rimozione si è conclusa con l’atto di sequestro e la successiva eliminazione del manufatto.

Rimosso un cancello abusivo che impediva l'accesso alla battigia ostacolando la libera fruizione di un'area demaniale. E' il risultato dell'operazione congiunta degli uomini della guardia costiera di Castel Volturno e della polizia locale castellana. Il cancello si trovava apposto tra due stabilimenti balneari di Via Del Mare in località Pinetamare e precisamente tra il lido ‘La Siesta’ e il ‘Lido Carmorano’. L'inferriata era stata notata fagli operatori e avvisata la Procura sammaritana era stato disposto il sequestro poi convalidato e da qui l'operazione di rimozione. L'attività ha permesso di ripristinare l'accessibilità piena al tratto di costa, riaffermando così il principio della libera fruizione dei beni demaniali marittimi patrimonio della collettività. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cancello 'abusivo' tra due lidi, scatta la rimozione dopo il sequestro Articoli correlati Scarico abusivo in spiaggia: scatta il sequestroAccertamenti in corso per individuare la provenienza della tubazione e le eventuali responsabilità. Leggi anche: Ambulatorio abusivo in farmacia, scatta il sequestro della Procura Una selezione di notizie su Cancello 'abusivo' tra due lidi scatta... Discussioni sull' argomento Fermati nella notte con taniche di gasolio e oggetti sospetti: denunciati due uomini; Carcassa di gallo infilzato al collo da un gancio: macabro avvertimento nel cantiere edile; Riccione, rissa tra minorenni: due 14enni verso la messa alla prova. Cancello 'abusivo' tra due lidi, scatta la rimozione dopo il sequestroIl cancello si trovava apposto tra due stabilimenti balneari di Via Del Mare in località Pinetamare e precisamente tra il lido ‘La Siesta’ e il ‘Lido Carmorano’. L'inferriata era stata notata fagli ... casertanews.it Dal cancello manomesso alla fuga nei campi: i quadri di Renoir, Cezanne e Matisse rubati in 3 minuti x.com I capolavori rubati dalla fondazione Magnani Rocca nel Parmense. I criminali entrati dal cancello, una quarta opera persa nella fuga - facebook.com facebook