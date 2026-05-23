Scontro tra tram almeno 50 feriti | cinque sono gravi
Un incidente tra due tram ha causato almeno 50 feriti, di cui cinque in modo grave. L’incidente si è verificato in una zona molto trafficata di una grande città europea, coinvolgendo due mezzi pubblici in corsa. Le autorità sono intervenute sul posto per soccorrere i feriti e gestire la situazione. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulle cause dell’incidente.
Gli incidenti che coinvolgono i mezzi pubblici continuano a rappresentare un fattore di rischio significativo nelle grandi città europee, soprattutto nei nodi urbani più trafficati. In pochi secondi, una normale operatività quotidiana può trasformarsi in una situazione di emergenza con decine di persone coinvolte e una gestione complessa dei soccorsi. Gli scontri tra tram restano eventi poco frequenti, ma quando avvengono possono avere conseguenze rilevanti per l’elevato numero di passeggeri a bordo. La sicurezza del trasporto su rotaia urbana dipende da una rete di controlli costanti su infrastrutture, scambi e sistemi di circolazione. Anche una minima anomalia tecnica o un errore di coordinamento può generare conseguenze immediate, soprattutto nelle aree centrali delle città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers. Sei morti e cinque feriti
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