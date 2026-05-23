Scontro tra tram almeno 50 feriti | cinque sono gravi

Notizia in breve

Un incidente tra due tram ha causato almeno 50 feriti, di cui cinque in modo grave. L’incidente si è verificato in una zona molto trafficata di una grande città europea, coinvolgendo due mezzi pubblici in corsa. Le autorità sono intervenute sul posto per soccorrere i feriti e gestire la situazione. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulle cause dell’incidente.