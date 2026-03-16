Scontro tra tram in Italia ci sono feriti | la situazione

Una mattinata di disagi a Roma a causa di un incidente tra tram avvenuto in via Prenestina. Intorno alle 8:00, due convogli in servizio sulle linee 5 e 19 sono entrati in collisione nei pressi dell’incrocio con via Gattamelata, provocando un tamponamento e alcuni feriti. La circolazione dei mezzi pubblici sulla zona è stata rallentata.

Mattinata di rallentamenti a Roma per un incidente tra tram avvenuto in via Prenestina. Intorno alle 8:00, due convogli Atac in servizio sulle linee 5 e 19 sono entrati in contatto lungo i binari nei pressi dell’incrocio con via Gattamelata, causando un tamponamento. L’area è stata gestita nell’immediato dalle forze presenti sul posto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a interrompere temporaneamente la circolazione sulla sede tranviaria. È stato inoltre richiesto l’intervento del personale sanitario per prestare assistenza ai passeggeri rimasti feriti. La ricostruzione dell’accaduto. Dinamica dell’incidente in via Prenestina. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scontro tra tram in Italia, ci sono feriti: la situazione Articoli correlati Leggi anche: Scontro tra due auto, ci sono feriti Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri... Israël-Palestine : Les Origines du Choc (Non censuré) Contenuti e approfondimenti su Scontro tra tram in Italia ci sono... Temi più discussi: Incidente a Milano, taxi si schianta contro un tram (durante un sorpasso); Milano, principio di incendio su un tram con i passeggeri a bordo in via Marco Bruto; Un altro tram esce dai binari a Milano, terzo incidente in dieci giorni; Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorni. Scontro tra tram sulla Prenestina a Roma: 10 passeggeri feriti trasportati in ospedaleRoma, tamponamento tra due tram sulla Prenestina: dieci passeggeri feriti. Traffico rallentato e linea sospesa per ore al Pigneto. greenme.it Prenestina, scontro tra due tram: 10 passeggeri feriti. Aperta inchiestaLe pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo ... iltempo.it Scontro politico dopo l’incontro tra Cirielli e l’ambasciatore russo #Italia - facebook.com facebook #inonda Gatteri sullo scontro con Il Foglio: "Da mesi sono bersaglio di alcuni giornali". x.com