Scontro frontale tra tram a Dusseldorf almeno 27 feriti | Cinque sono gravi indagini in corso

Notizia in breve

Due tram si sono scontrati frontalmente a Dusseldorf, causando almeno 27 feriti. Cinque di loro sono in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulle cause. La circolazione dei mezzi pubblici nella zona è stata temporaneamente sospesa.