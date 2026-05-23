Scontro frontale tra tram a Dusseldorf almeno 27 feriti | Cinque sono gravi indagini in corso
Due tram si sono scontrati frontalmente a Dusseldorf, causando almeno 27 feriti. Cinque di loro sono in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulle cause. La circolazione dei mezzi pubblici nella zona è stata temporaneamente sospesa.
Scontro frontale tra due tram a Dusseldorf: almeno 27 persone sono rimaste ferite, di cui 5 in gravi condizioni. Traffico in tilt, indagini in corso: alla base dell'incidente forse un guasto a uno scambio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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