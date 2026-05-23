Scontro tra due auto a Olginate nel Lecchese | 35enne morto nella notte

Una vettura si è schiantata contro un’altra poco prima della mezzanotte in via Lavello, a Olginate. Nell’incidente, un uomo di 35 anni è morto. Le cause dello scontro tra le due auto sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente della vettura coinvolta non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

L'incidente è avvenuto questa notte, intorno alla mezzanotte, in via Lavello, a Olginate (Lecco). Stando alle prime informazioni, due auto - per motivi ancora da accertare - si sarebbero schiantate in modo violento. Morto un 35enne e un altro rimasto ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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