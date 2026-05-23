Un uomo di 27 anni, ricercato per tentato omicidio in relazione a un episodio avvenuto a Venezia, è stato arrestato a Olgiate Comasco dalla polizia locale. L’arresto è arrivato dopo che gli agenti hanno individuato il ricercato, coinvolto in uno scontro tra bande rivali avvenuto con coltellate. La persona era sfuggita alla cattura prima di essere fermata nelle ultime ore.

Olgiate Comasco (Como) – Ricercato a Venezia per un tentato omicidio avvenuto a coltellate durante lo scontro tra due bande rivali, è stato arrestato dalla Mobile di Como a Olgiate Comasco. Fahmi Nasri, tunisino di 27 anni, era fuggito da Venezia dopo un accoltellamento avvenuto il 22 aprile, quando assieme a due connazionali – Mohamed Sakka, 26 anni e Koussay Sakka, 22 – aveva aggredito un connazionale appartenente alla famiglia Mallat: tra i due gruppi, sarebbe ta tempo in corso uno scontro legato allo spaccio di stupefacenti, su cui sta indagando la Mobile di Venezia. Aggressioni reciproche in corso almeno dal 2025, caratterizzate da ferimenti avvenuti non solo con coltelli e armi da taglio, ma in alcuni casi anche aizzando contro i rivali cani rottweiler e pitbull, che sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro tra bande rivali, 27enne ricercato per tentato omicidio arrestato a Olgiate Comasco

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