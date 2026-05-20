Rissa tra famiglie rivali con tentato omicidio | arrestato anche un minorenne
Nella notte tra il 30 giugno e l’1 luglio 2025, nel centro di Latiano, si è verificata una rissa tra due famiglie rivali, durante la quale cinque persone sono state ferite. Un giovane di 18 anni, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, è stato arrestato con l’accusa di essere coinvolto nell’episodio. L’indagine riguarda anche un minorenne, coinvolto negli scontri avvenuti in via pubblica. Le forze dell’ordine hanno condotto i primi accertamenti e notificato le misure cautelari.
LATIANO Un 18enne (17enne all'epoca dei fatti) di Latiano (A.D.S. le iniziali del suo nome) è stato arrestato per un presunto coinvolgimento nella rissa tra famiglie rivali, con cinque feriti, che la notte fra il 30 giugno e l'1 luglio 2025 si verificò nel centro di Latiano. Il ragazzo nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Undercover Agents, Betrayal & The Fall of the Mongols Motorcycle Club
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