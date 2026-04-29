Ricercato per tentato omicidio tenta di lasciare l' Italia 36enne identificato e arrestato a Malpensa

Un uomo di 36 anni, ricercato per tentato omicidio, è stato individuato e fermato all'aeroporto di Malpensa. Le autorità lo hanno arrestato dopo averlo riconosciuto mentre cercava di partire con un volo internazionale. L'uomo era destinatario di un ordine di cattura internazionale, emesso per un episodio di violenza grave avvenuto in passato. L'arresto si è verificato durante i controlli di routine effettuati nella zona di imbarco.

Un arresto per tentato omicidio, porto abusivo di arma e ricettazione è stato eseguito dalla Polizia di Stato presso l’aeroporto di Malpensa. Un cittadino albanese di 36 anni è stato fermato in seguito a un mandato di cattura definitivo emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato individuato grazie a sofisticate tecnologie di riconoscimento facciale e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Un arresto per tentato omicidio a Malpensa L’identificazione grazie alle tecnologie Il ritorno in Italia e l’arresto La perquisizione e i sequestri La conclusione dell’operazione Un arresto per tentato omicidio a Malpensa Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio da un episodio avvenuto lo scorso 13 aprile presso l’aeroporto di Malpensa.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ricercato per tentato omicidio tenta di lasciare l'Italia, 36enne identificato e arrestato a Malpensa Notizie correlate Ricercato per tentato omicidio e droga: 34enne arrestato in Francia su mandato della Procura di TerniLa Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione, nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, all’arresto di un cittadino marocchino di 34 anni, destinatario... Piacenza, sanguinosa faida tra bande: arrestato leader 36enne per tentato omicidioA Piacenza è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura un’operazione contro le bande rivali protagoniste della faida per il predominio dello... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tentato omicidio con una mannaia di 40 centimetri: arrestati entrambi gli aggressori; Accoltellati nel ristorante kebab di Torino Barriera di Milano, arrestato anche il secondo ricercato; Latitante dopo condanna per tentato omicidio, arrestato a Giarre; Condannato per due rapine a Milano: 22enne rintracciato e arrestato a Ravenna. Ricercato per tentato omicidio tenta di lasciare l'Italia, 36enne identificato e arrestato a MalpensaArrestato a Malpensa un cittadino albanese di 36 anni per tentato omicidio, porto abusivo di arma e ricettazione. Decisivo il riconoscimento facciale. virgilio.it Malpensa, arrestato 36enne ricercato per tentato omicidioLa Polizia di Stato ha arrestato a Malpensa un 36enne albanese destinatario di un mandato di cattura per tentato omicidio, già condannato a un anno e un ... ilnotiziario.net Arrestato a Malpensa un uomo ricercato per tentato omicidio: tentava la fuga tra la folla - facebook.com facebook