Brescia scontro tra auto e moto | sedicenne ferito in via Costalunga

Stamattina a Brescia si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto in via Costalunga, davanti a una rosticceria. Un sedicenne che si trovava a bordo di una moto è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente e identificare i conducenti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la dinamica dello scontro davanti alla rosticceria?. Chi sono i conducenti coinvolti nell'incidente avvenuto stamattina?. Quali responsabilità emergeranno dai rilievi tecnici della Polizia Locale?. Come influirà l'incidente sulla viabilità di via Costalunga nelle prossime ore?.? In Breve L'incidente è avvenuto lunedì 4 maggio alle ore 7:30 in via Costalunga.. I volontari della Croce Rossa hanno prestato le prime cure al sedicenne.. La Polizia Locale effettua i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dello scontro.. Il ferito è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale Civile di Brescia.. Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia stamattina, lunedì 4 maggio, dopo un violento impatto tra un’auto e una moto in via Costalunga intorno alle 7:30.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, scontro tra auto e moto: sedicenne ferito in via Costalunga Notizie correlate Scontro auto-moto alla rotatoria di Mozzagrogna: ferito un sedicenneIncidente stradale questa mattina, 27 febbraio 2026, all'interno della rotatoria all'ingresso di Mozzagrogna, lungo la strada provinciale 217 che... Scontro tra auto e moto enduro. Sedicenne d’urgenza al ‘Bufalini’Un sedicenne faentino è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in seguito allo schianto della moto enduro su... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Brescia, scontro frontale tra un'auto e una bici: gravissimo il ciclista; Si scontra con un'auto: ciclista grave in ospedale - BresciaToday; Caionvico, ciclista grave dopo lo scontro con l’auto; Scontro frontale sulla Statale: tre feriti, due in condizioni gravissime. Brescia, scontro tra auto e moto in via Costalunga: ferito un ragazzo di 16 anniIncidente stradale questa mattina, poco dopo le 7.30, in via Costalunga, dove si sono scontrate un’auto e una moto. Nell’impatto è rimasto coinvolto un ... bsnews.it Incidente tra un’auto e una moto a Brescia: chi era il centauro morto nello schiantoSchianto tra auto e moto all’altezza di via Buffalora a Brescia: inutili i soccorsi, perde la vita un motociclista di 61 anni. notizie.it Pallacanestro Brescia, il secondo posto è vicino ma i playoff ora fanno meno sconti x.com Il sedicenne annegato nel lago di Garda, durante una gita a Desenzano con alcuni amici. Si è spento in ospedale a Brescia. La famiglia chiusa nel dolore, la solidarietà della comunità tunisina. - facebook.com facebook