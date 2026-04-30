Scontro tra auto e moto a Lambrugo | ferito un 74enne

Nella mattinata del 30 aprile 2026, a Lambrugo si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. L’incidente ha provocato il ferimento di un uomo di 74 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le condizioni dell’uomo sono attualmente in fase di valutazione.

Incidente nella mattinata di oggi, 30 aprile 2026, a Lambrugo, dove uno scontro tra un’auto e una moto ha causato il ferimento di un uomo.L’allarme è scattato poco prima delle 8.30 in via Roma. Per cause ancora da chiarire, un’auto e una moto si sono scontrate lungo la strada. Ad avere la peggio.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Incidente stradale a Monserrato: scontro tra auto e moto, ferito un 40enneABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta collisione in una delle strade più trafficate Un grave incidente stradale ha scosso la viabilità di Monserrato,... Isola Vicentina, violento scontro tra auto e moto: ferito graveUn violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la tranquillità di Isola Vicentina nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scontro tra auto e moto, ferita una 18enne; Scontro tra auto e bici in via d’Aragona: ferita una donna; Scontro tra auto e moto a Pra’, un morto; Roma, incidente alla Balduina. scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti. Scontro tra auto e moto a Casalzuigno, interviene l’elisoccorsoIncidente in via Valcuvia: coinvolti un ragazzo di 16 anni e una donna di 42. Sul posto sanitari, carabinieri e polizia stradale ... laprovinciadivarese.it Incidente a Collegno: scontro tra auto e scooter, centauro in ospedale e forti problemi di trafficoPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... torinotoday.it Finisce 12-13 lo scontro diretto di stasera contro la Training Academy Olympic Roma. È stata una gara tiratissima fino all'ultimo secondo, decisa proprio nel finale, quando l'ultima azione della Rari per agguantare il pareggio si è scontrata contro un'ottima difes - facebook.com facebook In due sul monopattino senza casco: sbalzati sull'asfalto dopo lo scontro x.com