Scontro tra auto e bici | ferito un 20enne

Da pordenonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra auto e bicicletta si è verificato a Pordenone, provocando il ferimento di un ragazzo di 20 anni. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale. La polizia sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Un giovane ciclista di 20 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Pordenone. Il fatto è successo nella giornata di venerdì 22 maggio intorno alle 12 in via Bellasio. Immediato l'intervento dei sanitari.Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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