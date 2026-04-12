Scontro tra moto e bici sullo Stradone | ciclista ferito

Oggi a Parma, lungo via dei Martiri della Libertà vicino allo stadio, si è verificato un incidente tra una moto e una bicicletta. Lo scontro ha coinvolto i due mezzi e ha causato il ferimento di un ciclista. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine presenti sul posto. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

Incidente nella giornata di oggi a Parma, lungo via dei Martiri della Libertà, nei pressi dello stadio, dove una moto e una bicicletta si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.Secondo le prime informazioni, nell’impatto ad avere la peggio sarebbe stato il ciclista, rimasto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Scontro tra moto e bici, ciclista perde la vita Perugia, scontro tra moto e bici a Pietralunga: morto un 57enne, grave il ciclistaUn tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica 23 marzo a Pietralunga, in provincia di Perugia. STRADE bagnate… BICI distrutta