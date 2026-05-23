Scontro sulla cultura il Pd attacca Zattini | Spesi milioni di euro ma manca un assetto organico

Nel 2019, quasi 90.000 libri sono stati prestati dalla biblioteca Saffi, situata nel palazzo del Merenda. Contestualmente, il Partito Democratico ha criticato l’assessore alla cultura, accusandolo di aver speso milioni di euro senza creare un assetto organizzativo efficace. La polemica si concentra sulla gestione delle risorse e sulla mancanza di una struttura organica che supporti il settore culturale.

Nel 2019 i libri dati in prestito dalla biblioteca Saffi, al palazzo del Merenda, sfiorano le 90 mila unità. Nel 2025, dopo il trasloco temporaneo a Palazzo Romagnoli, la quota è scesa a poco più di 50 mila. Partono anche da questi numeri le considerazioni del gruppo consiliare del Pd sul primo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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