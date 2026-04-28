Porto di Ortona il Pd attacca | Tagliati 6 milioni di euro serve un’Autorità portuale abruzzese

Il Partito Democratico denuncia il taglio di sei milioni di euro destinati al porto di Ortona, che si aggiunge a oltre 100 milioni di fondi bloccati nell’ambito dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale. La decisione riguarda progetti già definiti e si aggiunge a una riduzione complessiva di risorse finanziarie per le infrastrutture portuali della regione. La questione viene sollevata come un problema di fondi disponibili per lo sviluppo del settore.

Sei milioni di euro di progetti definanziati per il porto di Ortona e oltre 100 milioni complessivamente congelati per l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale. È la denuncia del circolo del Partito Democratico “Luciano Profeta” di Ortona, che interviene sulla vicenda chiedendo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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