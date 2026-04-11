Un giornalista ha commentato pubblicamente sui social, criticando la gestione dell’attacco della squadra e l’operato del direttore sportivo. Nel suo intervento, ha evidenziato come il calciatore abbia segnato solo 11 gol, mentre la Lazio ha speso circa 63 milioni di euro per l’attacco, senza ottenere risultati migliori. La discussione si è accesa con accuse rivolte direttamente al dirigente, coinvolgendo anche il ruolo e le responsabilità di quest’ultimo.

Le parole sono di quelle destinate a far discutere. Il confronto lanciato dal giornalista Stefano Greco (sul suo profilo X) accende i riflettori sulla gestione dell’attacco della Lazio e, soprattutto, sull’operato del ds Angelo Fabiani. Al centro della critica, i numeri: da una parte il rendimento di Donyell Malen, portato come esempio di efficacia immediata sotto . L'articolo Greco attacca Fabiani: “Malen 11 gol, attacco Lazio 63 milioni spesi, 5 gol e nessuno gli straccia il tesserino da DS. Ma lui ha la caldaia che.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Greco contro Fabiani: “Dai le dimissioni! Ma con quale faccia chiedi pazienza dopo le promesse fatte? Hai detto che te ne andavi, ora dici che.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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