Scontro giocatori-Slam | il Roland Garros accetta di avviare un dialogo

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I giocatori e gli organizzatori di Slam si sono incontrati a Parigi. Il meeting si è concluso con l'accordo di avviare un dialogo per affrontare le tensioni emerse. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si continuerà a discutere delle questioni sollevate dai tennisti. La riunione si è svolta in modo pacato, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sui prossimi passi.

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Incoraggiante. Così una fonte accreditata ha definito l’incontro di ieri sera tra i rappresentanti dei migliori giocatori del mondo, che si battono per una maggiore quota dei ricavi dei tornei del Grande Slam, e gli organizzatori del Roland Garros. La Federazione francese di tennis (Fft), rappresentata dal suo presidente Gilles Moretton, dal direttore generale Stéphane Morel e dalla direttrice del Roland Garros Amélie Mauresmo, "ha accettato di negoziare direttamente con i giocatori" coinvolti nel movimento di protesta, tra cui i numeri uno al mondo Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, ha affermato la fonte. La Fft, che organizza il Grande Slam parigino, "si è impegnata a rispondere alle proposte dei giocatori nelle prossime settimane", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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