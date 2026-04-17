Il torneo di Roland Garros 2026 non prevede l’introduzione del cosiddetto “One-Point Slam”, un formato che aveva attirato attenzione mediaticamente prima dell’Australian Open. Questa proposta aveva suscitato commenti contrastanti tra appassionati e addetti ai lavori, ma il torneo parigino ha deciso di mantenere il tradizionale percorso. La decisione si basa sulla volontà di preservare le modalità classiche di svolgimento della competizione, senza adottare variazioni che puntano più all’intrattenimento che al gioco.

Il Roland Garros non ha alcuna intenzione di seguire la strada del discusso “One-Point Slam”, format esploso mediaticamente nella settimana precedente all’ Australian Open e capace di attirare curiosità ma anche critiche diffuse per la sua natura fortemente spettacolarizzata. A chiarire la posizione del torneo è stata la direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, che ha ribadito con fermezza la linea del Roland Garros, tracciando un confine netto rispetto a questo tipo di iniziative: “ Non vogliamo la fama a tutti i costi “. Mauresmo ha poi sottolineato come il torneo parigino non intenda rincorrere format pensati esclusivamente per l’impatto mediatico, soprattutto quando rischiano di allontanarsi dall’essenza del tennis: “ Il ‘One-Point Slam’ è una moda che non rispecchia né l’essenza né l’autenticità del Roland Garros “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, non ci sarà il One-Point Slam a Parigi

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