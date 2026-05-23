Scontro auto-moto | un ferito trasportato con l' elisoccorso a Parma
Un incidente tra auto e moto si è verificato oggi a Coli, lungo la Strada Provinciale 57. L’impatto ha coinvolto un veicolo a due ruote e un’auto, provocando il ferimento grave del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito con un elicottero in ospedale. Nella zona sono stati disposti i rilievi di legge. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.
Grave incidente oggi, poco prima di mezzogiorno, in località Agnelli di Coli. Un'auto e una moto si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 57, in un impatto che ha avuto pesanti conseguenze per il motociclista. Sul posto sonoi sanitari del 118, supportati dall’ambulanza infermieristica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Tremendo schianto tra auto e moto: due feriti, uno elitrasportato in ospedale
Sullo stesso argomento
Scontro fra auto e moto, gravissimo un uomo di 56 anni: trasportato in ospedale con l’elisoccorsoMassa, 24 aprile 2026 – Gravissimo incidente avvenuto nella serata di oggi, 24 aprile, a Massa.
Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale...
Incidente a Feltre in via Montegge: scontro tra auto e moto, un motociclista ferito e trasportato in ospedale. #Veneto #Belluno #Cronaca #Inevidenza x.com
Tragedia in Via Facciolati, scontro auto-moto: muore centauro di 57 anni Un 58enne nativo di San Daniele del Friuli (Udine) residente a Padova, è morto oggi in tarda mattinata a seguito di un incidente stradale avvenuto nella trafficata via Facciolati, alla perife facebook
Scontro auto-moto: due feriti in sella alle due ruoteCALCINAIA – Momenti di grande apprensione nella serata di ieri (22 maggio), intorno alle 19,30, per un grave incidente stradale avvenuto in via Perini a Calcinaia, dove un violento scontro tra un'auto ... msn.com
Scontro tra auto e moto: centauro sbalzato dalla sella, ferito e portato in ospedaleIncidente a Feltre in via Montegge: scontro tra auto e moto, un motociclista ferito e trasportato in ospedale. nordest24.it
Recensione del Motorola Razr Fold: Un caso limite - MrMobile reddit