Scontro auto-moto | un ferito trasportato con l' elisoccorso a Parma

Notizia in breve

Un incidente tra auto e moto si è verificato oggi a Coli, lungo la Strada Provinciale 57. L’impatto ha coinvolto un veicolo a due ruote e un’auto, provocando il ferimento grave del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito con un elicottero in ospedale. Nella zona sono stati disposti i rilievi di legge. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.