Scontro auto-moto | un ferito trasportato con l' elisoccorso a Parma

Da parmatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra auto e moto si è verificato oggi a Coli, lungo la Strada Provinciale 57. L’impatto ha coinvolto un veicolo a due ruote e un’auto, provocando il ferimento grave del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito con un elicottero in ospedale. Nella zona sono stati disposti i rilievi di legge. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

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Grave incidente oggi, poco prima di mezzogiorno, in località Agnelli di Coli. Un'auto e una moto si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 57, in un impatto che ha avuto pesanti conseguenze per il motociclista. Sul posto sonoi sanitari del 118, supportati dall’ambulanza infermieristica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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