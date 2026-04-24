Nella serata del 24 aprile a Massa si è verificato un grave incidente lungo viale Roma, coinvolgendo un’auto e una moto. Un uomo di 56 anni è stato trasportato in ospedale con l’elicottero, in condizioni considerate critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Massa, 24 aprile 2026 – Gravissimo incidente avvenuto nella serata di oggi, 24 aprile, a Massa. Secondo le prime informazioni lo scontro tra un’auto e una moto è avvenuto in viale Roma. Alle 19.30 di oggi, 24 aprile, è arrivata la chiamata ai soccorsi. Il motociclista, uomo di 56 anni, ha riportato un politrauma ed è stato portato con l’elisoccorso Pegaso, in codice rosso, all'ospedale Cisanello a Pisa. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro uomo, trasportato in codice verde, per effettuare gli accertamenti del caso, all’ospedale Apuane. Sul posto l’automedica di Massa, ambulanze della Pubblica assistenza di Carrara e e della Misericordia di Massa e i carabinieri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro fra auto e moto, gravissimo un uomo di 56 anni: trasportato in ospedale con l’elisoccorso

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