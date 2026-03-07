Scontro fra due auto e una moto | un ferito trasportato in ospedale

Traffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio che ha coinvolto due autovetture e una motocicletta. Il sinistro è avvenuto al chilometro 49,700, nel territorio comunale di Vallo di Nera, in provincia di Perugia. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario che una volta stabilizzato il ferito lo ha trasportato in ospedale. A seguito del sinistro, la strada statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

