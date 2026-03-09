Riva del Garda | scontro auto-monopattino 41enne sbalza sull’asfalto

Domenica 8 marzo, a Riva del Garda, un incidente ha coinvolto un’auto e un monopattino. Un uomo di 41 anni è stato sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro tra i due mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito l’uomo. La dinamica dell’incidente ha portato alla chiusura temporanea della strada coinvolta.

Un incidente stradale si è verificato domenica 8 marzo nel territorio di Riva del Garda, dove un’automobile e un monopattino hanno subito uno scontro che ha coinvolto un uomo di 41 anni. Il conducente del mezzo elettrico è stato proiettato violentemente sull’asfalto a seguito dell’impatto, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda e il personale sanitario della Croce Rossa per prestare le prime cure prima del trasferimento in ospedale. L’intervento delle forze dell’ordine e la gestione dell’emergenza. La dinamica precisa dell’accaduto rimane ancora da definire con esattezza, ma le informazioni iniziali indicano chiaramente la presenza di un veicolo a motore e di un mezzo leggero su due ruote. 🔗 Leggi su Ameve.eu

