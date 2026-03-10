Scontro all' incrocio della futura Due Mari soccorsi sul posto | 5 uomini in ospedale

Oggi pomeriggio, intorno alle 17, all'incrocio tra viale Fratelli Rosselli e la statale 73 Senese Aretina si è verificato un incidente che ha coinvolto sei persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato cinque uomini in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

L'incidente è avvenuto in un punto dove accadono spesso episodi simili, all'incrocio che immette su via Fratelli Rosselli Un grosso incidente con sei persone coinvolte si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17 all'incrocio tra viale Fratelli Rosselli e la statale 73 Senese Aretina, il futuro tratto della Due Mari. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Arezzo e i mezzi della catena del 118. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un camioncino con cinque persone a bordo. La persona alla guida dell'auto è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco che l'hanno poi... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Scontro all'incrocio della futura Due Mari, soccorsi sul posto: 6 feritiL'incidente è avvenuto in un punto dove accadono spesso episodi simili, all'incrocio che immette su via Fratelli Rosselli Un grosso incidente con sei... Scontro tra due auto, soccorsi sul posto: due donne trasportate in ospedaleL'incidente, avvenuto attorno alle 15 lungo la Strada Vecchia del Pinocchio, potrebbe essere stato causato da un mancato rispetto della precedenza...