Scontro all' incrocio della futura Due Mari soccorsi sul posto | 6 feriti

Oggi pomeriggio alle 17 un grave incidente si è verificato all’incrocio tra viale Fratelli Rosselli e la statale 73 Senese Aretina, il tratto in fase di sviluppo della futura Due Mari. Sei persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto dai mezzi di emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

L'incidente è avvenuto in un punto dove accadono spesso episodi simili, all'incrocio che immette su via Fratelli Rosselli Un grosso incidente con sei persone coinvolte si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17 all'incrocio tra viale Fratelli Rosselli e la statale 73 Senese Aretina, il futuro tratto della Due Mari. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Arezzo e i mezzi della catena del 118. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un camioncino con cinque persone a bordo. La persona alla guida dell'auto è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco che l'hanno poi...