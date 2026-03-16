Auto in fondo a una scarpata morto il guidatore

Un'auto si trova in fondo a una scarpata lungo la strada provinciale 73 del passo del Faiallo, con il guidatore privo di vita all’interno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno indagando sull’incidente.

Una persona è stata trovata priva di vita all'interno di un'auto, finita in fondo a una scarpata lungo la strada provinciale 73 del passo del Faiallo. L'allarme è scattato intorno alle 10 di lunedì 16 marzo 2026. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa di Masone e i carabinieri per le indagini del caso. La vittima è un ragazzo di 36 anni, la cui madre ne aveva denunciato la scomparsa venerdì 13 marzo, circostanza che induce gli inquirenti a non escludere il gesto volontario. La salma, una volta recuperata, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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