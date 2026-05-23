L' auto sbanda e finisce in una scarpata | morti marito e moglie A trovarli è stato un parente
Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata in una scarpata, causando la morte di un uomo e di una donna. La vettura è finita in un dirupo dopo aver sbandato, intrappolando i due occupanti tra le lamiere. La tragedia è stata scoperta da un parente che ha rinvenuto i corpi. Non ci sono altri feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
L'auto che sbanda, diventa incontrollabile e finisce in un dirupo. Sono morti così, intrappolati tra le lamiere, marito e moglie. L'incidente mortale è avvenuto nella serata del 22 maggio lungo la strada che porta a Pomezzana, paese delle Alpi Apuane in Alta Versilia.L'incidente mortaleL'allarme. 🔗 Leggi su Today.it
Matilde Baldi morta a 20 anni in un incidente sulla Asti-Cuneo: a causarlo una gara tra Porsche
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Auto sbanda e finisce nella scarpata, muore ragazza di 18 anni: gravi due amici
Leggi anche: Auto sbanda e finisce nella scarpata, muore ragazza di 18 anni: gravi due amici - FOTO
Incidente sulla Tangenziale di Salerno, all’altezza di Torrione: auto sbanda e si ribalta. Una persona ferita, traffico in tilt facebook
L'auto sbanda e colpisce il guardrail: feriti due uomini. Elisoccorso sul posto x.com
Tragedia sfiorata in autostrada: l'auto sbanda, si ribalta sul fianco e si schianta contro il guardrail. Due persone trasportate in ospedaleSPRESIANO. Una carambola pazzesca, un'uscita autonoma che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Un pauroso incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo l'autostrada A27, nel territori ... ildolomiti.it
Assessora e sindaco fuori strada con l’auto. Guidava lei, positiva all’alcol test: Mi dimettoUn’auto sbanda, sbatte contro un albero e finisce la sua corsa ribaltata su un fianco in un fossato. Dall’abitacolo ... quotidiano.net