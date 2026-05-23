L' auto sbanda e finisce in una scarpata | morti marito e moglie A trovarli è stato un parente

Notizia in breve

Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata in una scarpata, causando la morte di un uomo e di una donna. La vettura è finita in un dirupo dopo aver sbandato, intrappolando i due occupanti tra le lamiere. La tragedia è stata scoperta da un parente che ha rinvenuto i corpi. Non ci sono altri feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.