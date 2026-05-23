Scomparsa di Riccardo Branchini un ritrovo al Furlo per non smettere di cercarlo la mamma | Chiedo solo la verità

Un gruppo di persone si è riunito al Furlo, vicino alla diga, per continuare le ricerche di Riccardo Branchini, scomparso il 13 ottobre 2024. La madre del giovane ha chiesto pubblicamente che venga svuotata la diga per facilitare il ritrovamento del corpo. La donna ha dichiarato di volere solo la verità sulla sorte del figlio. La manifestazione si è svolta in silenzio, con alcuni partecipanti che hanno portato cartelli.

Furlo (Pesaro Urbino), 23 maggio 2026 – Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 13 ottobre 2024 alla diga del Furlo, ha lanciato un nuovo appello chiedendo lo svuotamento della diga per fare luce sulla sorte del figlio. "Chiedo solo la verità, qualunque essa sia”, ha detto. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoscomparsa-di-riccardo-branchini-la-mamma-al-ritrovo-al-furlo-chiedo-solo-la-verita-kkb45uio Durante una manifestazione alla Golena del Furlo, alla quale hanno partecipato circa cinquanta persone tra familiari, amici, cittadini e compagni di scuola di Riccardo, la donna ha espresso il dolore di non conoscere la verità e ha ribadito che non smetterà mai di cercarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Riccardo scomparso, mamma legge lettera choc: «Ero già morto dentro». E chiede di svuotare la diga

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