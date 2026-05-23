Scomparsa di Riccardo Branchini la mamma al ritrovo al Furlo | Chiedo solo la verità

Da ilrestodelcarlino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna si è presentata al punto di ritrovo al Furlo, chiedendo di conoscere la verità sulla scomparsa del figlio. Ha dichiarato di voler solo capire cosa sia successo, senza fare richieste specifiche. Nel frattempo, un’altra persona ha fatto un appello pubblicamente, chiedendo che venga svuotata la diga per consentire ricerche più approfondite. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle ricerche o sulle eventuali azioni intraprese.

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Federica Pambianchi ha lanciato un nuovo appello chiedendo lo svuotamento della diga per fare luce sulla sorte del figlio, scomparso il 13 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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