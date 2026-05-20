Riccardo Branchini mamma Federica su stop allo svuotamento del Furlo | Duro colpo Non è politica è umanità

Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini, ha espresso preoccupazione riguardo allo stop dei lavori di svuotamento del bacino del Furlo, definendolo un colpo duro. La donna ha sottolineato che si tratta di una questione che riguarda più l’umanità che la politica. La famiglia di Riccardo continua a battersi per ottenere chiarezza e giustizia dopo la scomparsa del giovane avvenuta ad Acqualagna nel 2024, mentre si susseguono le discussioni sulla gestione dell’area.

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