Riccardo Branchini mamma Federica su stop allo svuotamento del Furlo | Duro colpo Non è politica è umanità
Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini, ha espresso preoccupazione riguardo allo stop dei lavori di svuotamento del bacino del Furlo, definendolo un colpo duro. La donna ha sottolineato che si tratta di una questione che riguarda più l’umanità che la politica. La famiglia di Riccardo continua a battersi per ottenere chiarezza e giustizia dopo la scomparsa del giovane avvenuta ad Acqualagna nel 2024, mentre si susseguono le discussioni sulla gestione dell’area.
Continua a lottare Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini scomparso ad Acqualagna nel 2024. Dopo il passo indietro sullo svuotamento della diga del Furlo, Pambianchi, che stasera sarà ospite a 'Chi l'ha visto?', chiede alle autorità di ripensarci. "Sabato 23 maggio ci raduneremo per Riccardo. Potrebbe essere in quella diga, ho bisogno di risposte", ha dichiarato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Stop allo svuotamento del Furlo per la ricerca di Riccardi Branchini: la delusione della mamma
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